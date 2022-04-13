Глава Федерации фристайла России: «Некоторые спортсмены воспринимают тренеров как обслуживающий персонал, который должен лыжи носить. Как холопов»

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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что некоторые спортсмены относятся к тренерам как к холопам.

«Проблема заключается в том, что сегодня спортсмен начинает управлять всем процессом, некоторые воспринимают тренеров не как наставников и учителей, а как обслуживающий персонал, который должен лыжи носить. Как холопов.

У нас скоро тренеру нельзя будет спортсмена разбудить на зарядку. Должна быть и самодисциплина, и дисциплина в команде, которую обеспечивают тренеры. Спортсмен не должен находиться в зоне комфорта, если речь идет о спорте высших достижений.

Нужно работать, трудиться. А сейчас складывается такая атмосфера, что тренеры уже и работать не хотят: они вкладывают душу, стараются, а их только обвиняют», – сказал Курашов.

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