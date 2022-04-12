Сергей Ридзик: «С меня никогда ранее не требовали никаких денег, даже при учете того, что подписывались договоры между Федерацией и спортсменами»

Двукратный бронзовый призер Игр Сергей Ридзик высказался об открытом письме фристайлистки в Министерство спорта России.

Таталина в письме сообщила, что Федерация фристайла России не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а старший тренер сборной Никита Васильев требовал «перевода денежных средств в федерацию» после ЧМ-2021. Мама спортсменки в интервью «СЭ» пожаловалась на неподобающее отношение тренеров команды к дочери.

«Мне сложно говорить об этом, потому что я лично не сталкивался с тем, чтобы от меня требовали деньги. И уж точно в мой адрес никакого непристойного поведения не было, это было бы достаточно смешно. Учитывая, что я еще и женатый человек.

Ее письмо — это смело, но насколько это правда, я не могу ручаться. С меня никогда ранее не требовали никаких денег, даже при учете того, что подписывались договоры между Федерацией и спортсменами. Эти договоры были направлены в большей степени на безопасность спортсменов и Федерации», – сказал Ридзик.

«Я удивился, прочитав о том, что со стороны Никиты Васильева, тренера Таталиной, были домогательства в адрес спортсменки. Это нешуточное заявление, это же уголовка, статья.

Я знаю Никиту очень давно, знаю Таталину. Может, у них и были не очень хорошие личные отношения, но обвинять человека в домогательствах, учитывая, что у него есть жена и ребенок, — я бы еще проверил этот факт.

Не могу понять, для чего все это, чего Таталина хочет добиться. Заявила, что не хочет менять спортивное гражданство, — ладно, хорошо. Но зачем было так все выворачивать, если можно было попробовать решить самостоятельно? Надо сначала решать в своем огороде, а если не получается, то уже выносить на какие-то большие поля.

Насколько это правдиво? Надо разбираться, перепроверять и искать виновных. Не знаю, как еще выразить свою обеспокоенность в связи с этой ситуацией. Я немного в недоумении, честно скажу. Сейчас полетит такое…» — цитирует Ридзика Газета.ru.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину