Тренер сборной России по фристайлу может подать в суд из-за обвинений в домогательствах к чемпионке мира Таталиной

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что старший тренер сборной Никита Васильев может обратиться в суд из-за обвинений в домогательствах в отношении чемпионки мира Анастасии Таталиной.

Ранее мать спортсменки Оксана Таталина заявила: «Были пошлые шутки, предложения интимного характера со стороны тренера».

«Серьезнейшее обвинение в домогательствах. Это клеймо, даже если останется в прессе.

Если он будет устраиваться на работу, эта информация будет всплывать. Как говорится, вилки нашли, осадок остался.

Думаю, Никита Васильев будет обращаться в соответствующие инстанции, потому что для него это крайне важно. Нужно основываться на фактических доказательствах», – сказал Курашов в эфире «Матч ТВ».

Тренер сборной России по фристайлу об обвинениях в домогательствах: «Никогда такого не было! Возможно, Таталина что-то себе придумала»