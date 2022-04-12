Глава Федерации фристайла России: «Официальный доход спортсменов – около 300 тысяч. Некоторые перечисляют на карточку тренерам, сервису. Это нормально»

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что официальный доход ведущих фристайлистов сборной России составляет около 300 тысяч рублей.

Ранее чемпионка мира в открытом письме рассказала, что федерация не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а старший тренер сборной Никита Васильев требовал перевода денежных средств в федерацию после ЧМ-2021.

«Фристайл не национальный вид спорта, как другие зимние виды. С учетом тех результатов, которые достигают спортсмены, неплохие зарплаты у них и у тренеров. Ежемесячная зарплата спортсмена 150 тысяч рублей, плюс президентская стипендия 52 тысячи.

Плюс атлет получает в регионе деньги. Доход официальный получается около 300 тысяч. Призовые на Кубке мира – 11 тысяч швейцарских франков за первое место, то есть почти миллион рублей», – сказал Курашов.

«Некоторые спортсмены перечисляют на карточку. Речь идет про тренеров, про сервис, кто-то не дает. Кто-то массажисту отчисляет 100-200 евро.

Я считаю, это нормально. Как формализовать отмену этого? В виде какого документа?» – цитирует Курашова «Р-Спорт».

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