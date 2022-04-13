Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции выступила против переизбрания Вяльбе в совет FIS

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон выступила против переизбрания россиянки Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), состоит в совете FIS с июня 2021 года. Выборы нового состава пройдут 26 мая в Милане.
– Мы тесно сотрудничаем с Норвегией и Финляндией по этому вопросу.
– Швеция вычеркнет имя Вяльбе из списка кандидатов?
– Да, конечно. Естественно, мы не будем голосовать за нее.
Одно дело – не голосовать за нее, но должна ли она сама иметь возможность голосовать? Должна ли она вообще иметь право баллотироваться?
– Вы хотите принять меры, чтобы отстранить Вяльбе от выборов?
– Да, именно так. Мы хотим обсудить это в дальнейшем, – сказала Маттссон.
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