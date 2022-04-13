Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции выступила против переизбрания Вяльбе в совет FIS

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон выступила против переизбрания россиянки в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России ( ), состоит в совете FIS с июня 2021 года. Выборы нового состава пройдут 26 мая в Милане.

– Мы тесно сотрудничаем с Норвегией и Финляндией по этому вопросу.

– Швеция вычеркнет имя Вяльбе из списка кандидатов?

– Да, конечно. Естественно, мы не будем голосовать за нее.

Одно дело – не голосовать за нее, но должна ли она сама иметь возможность голосовать? Должна ли она вообще иметь право баллотироваться?

– Вы хотите принять меры, чтобы отстранить Вяльбе от выборов?

– Да, именно так. Мы хотим обсудить это в дальнейшем, – сказала Маттссон.

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