Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции выступила против переизбрания Вяльбе в совет FIS

Теги лыжные гонки ФЛГР FIS Елена Вяльбе Федерация лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон Лыжи

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон выступила против переизбрания россиянки Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), состоит в совете FIS с июня 2021 года. Выборы нового состава пройдут 26 мая в Милане.

– Мы тесно сотрудничаем с Норвегией и Финляндией по этому вопросу.

– Швеция вычеркнет имя Вяльбе из списка кандидатов?

– Да, конечно. Естественно, мы не будем голосовать за нее.

Одно дело – не голосовать за нее, но должна ли она сама иметь возможность голосовать? Должна ли она вообще иметь право баллотироваться?

– Вы хотите принять меры, чтобы отстранить Вяльбе от выборов?

– Да, именно так. Мы хотим обсудить это в дальнейшем, – сказала Маттссон.

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