Глава Финской лыжной ассоциации выступил против переизбрания Вяльбе в совет FIS

Президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми выступил против переизбрания россиянки Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Вяльбе, которая является президентом Федерации лыжных гонок России, была избрана в совет FIS в июне 2021 года.

«В этом вопросе нет ничего неясного. Мы решительно выступаем против ее кандидатуры, и я не собираюсь голосовать за нее в составе правления», – заявил Хаапасалми.

Ранее FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Выборы в совет организации пройдут 26 мая в Милане.