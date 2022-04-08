FIS разрешит Елене Вяльбе переизбираться в совет организации

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не видит оснований для запрета Елене Вяльбе переизбираться в совет организации.

Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России, находится в совете FIS с июня 2021 года. Выборы нового состава пройдут 26 мая в Милане.

«На данный момент российские и белорусские спортсмены не допускаются к участию в каких-либо соревнованиях FIS. Но это не относится к членам правления FIS.

Таким образом, Вяльбе будет разрешено баллотироваться на переизбрание в совет FIS», – заявили в департаменте коммуникаций FIS.

Глава Финской лыжной ассоциации выступил против переизбрания Вяльбе в совет FIS