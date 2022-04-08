«Его задача – подавать Вяльбе пальто на совете FIS. На большее он не способен». Тихонов о президенте Финской лыжной ассоциации

Теги Александр Тихонов лыжные гонки ФЛГР FIS Елена Вяльбе Лыжи

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал президента Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, который выступил против переизбрания Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).   «Все финны вместе взятые не стоят одной Елены Вяльбе. Ей надо обязательно избираться в совет FIS. Хаапасалми был чемпионом мира? Нет? Пусть для начала научится на лыжах бегать.

Его задача – подавать Вяльбе пальто на совете FIS. Когда она приходит, он должен снимать ее пальто, а когда Елена Валерьевна уходит, подавать. На большее он не способен. Стыдно называть его мужиком», – заявил Тихонов.

Глава Финской лыжной ассоциации выступил против переизбрания Вяльбе в совет FIS

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные