«Его задача – подавать Вяльбе пальто на совете FIS. На большее он не способен». Тихонов о президенте Финской лыжной ассоциации

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал президента Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми, который выступил против переизбрания Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). «Все финны вместе взятые не стоят одной Елены Вяльбе. Ей надо обязательно избираться в совет FIS. Хаапасалми был чемпионом мира? Нет? Пусть для начала научится на лыжах бегать.

Его задача – подавать Вяльбе пальто на совете FIS. Когда она приходит, он должен снимать ее пальто, а когда Елена Валерьевна уходит, подавать. На большее он не способен. Стыдно называть его мужиком», – заявил Тихонов.

Глава Финской лыжной ассоциации выступил против переизбрания Вяльбе в совет FIS