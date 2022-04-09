Глава Польской лыжной ассоциации выступил против кандидатуры Вяльбе на выборах в совет FIS

Генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель высказался против переизбрания россиянки Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России, находится в совете FIS с июня 2021 года. Выборы нового состава пройдут 26 мая в Милане.

«Без шансов. Сто процентов, что мы не поддержим ее кандидатуру и решительно выступим против», – заявил Винкель.

Ранее FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Глава Финской лыжной ассоциации выступил против переизбрания Вяльбе в совет FIS