Илья Буров: «Таких проблем, о которых говорила Таталина, никогда не было. Если бы они были, то точно всплыло бы раньше»

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Двукратный призер Игр в акробатике Илья Буров высказался об открытом письме фристайлистки Анастасии Таталиной в Министерство спорта России.

Ранее Таталина сообщила, что Федерация фристайла России не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022.

«У меня вообще без проблем. Без всяких задержек выдается все вовремя. Никто не требует 50%. Также вся экипировка выдается вовремя. Все хорошо.

Таких проблем, о которых говорила Анастасия, никогда не было. Если бы они были, то точно всплыло бы раньше.

Вчера я посмотрел ее интервью Губерниеву в программе «Громко». Пару раз у меня были сомнения по тому, что она говорила. Немного не сходились показания в письме и в интервью», – сказал Буров. 

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину

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