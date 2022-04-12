Илья Буров: «Таких проблем, о которых говорила Таталина, никогда не было. Если бы они были, то точно всплыло бы раньше»

Двукратный призер Игр в акробатике высказался об открытом письме фристайлистки в Министерство спорта России.

Ранее Таталина сообщила, что Федерация фристайла России не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022.

«У меня вообще без проблем. Без всяких задержек выдается все вовремя. Никто не требует 50%. Также вся экипировка выдается вовремя. Все хорошо.

Таких проблем, о которых говорила Анастасия, никогда не было. Если бы они были, то точно всплыло бы раньше.

Вчера я посмотрел ее интервью Губерниеву в программе «Громко». Пару раз у меня были сомнения по тому, что она говорила. Немного не сходились показания в письме и в интервью», – сказал Буров.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину