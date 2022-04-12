Глава Федерации фристайла России: «Таталина не выходит на связь – может быть, ей неуютно общаться в прямом диалоге. Можно сказать, что это удар от нее в спину»

Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов заявил, что фристайлистка не выходит с ним на связь после ее открытого письма министру спорта России Олегу Матыцину.

«У меня всегда прямой контакт со спортсменами и тренерами. На большинстве мероприятий спортсмен может позвонить мне на мобильный. Я абсолютно адекватно отнесся к открытому письму, мы не запрещаем спортсмену или тренеру выражать свое мнение, у нас нет диктатуры.

К сожалению, она не ответила мне вчера на мобильный телефон, я звонил, хотел поинтересоваться причинами. У любого обращения должна быть какая-то цель. В письме она коснулась всех — федерации, Минспорта, ЦСП, региональной спортшколы, тренерских кадров.

Там сплошной негатив, но есть и несколько правильных моментов – например, по поводу трасс. У нас в России есть проблема с трассами применительно к биг-эйру, хаф-пайпу, слоупстайлу, это не совсем наша традиционная спортивная субкультура, эти дисциплина появилась не так давно.

Меня смущает, что она не выходит на связь, хотя раньше меня поздравляла с праздниками. Я допускаю, что за этим что-то стоит, может быть, ей неуютно общаться в прямом диалоге. У любого поступка должна быть цель. Я пока ее не понимаю.

Можно сказать, что от нее это удар в спину? В чем-то да, применительно и к тренерскому штабу, и к тренерскому совету, и к коллективу.

Нет ли давления на нее? Абсолютно никакого. Я о письме вчера узнал от журналистов. Я дал все контакты — старшего тренера, врача-координатора, потому что чтобы объективно реагировать на что-то, надо собрать все точки зрения.

Ей было предложено сделать операцию в России, она не было срочной. Она захотела сделать ее за границей, в Австрии, настояла на этом. Мы сделали все для этого. Полностью всю операцию оплатила ей страховая компания, хотя сначала отказывалась, но мы продавили, добились. Это подтверждается документами.

У нее осталась часть этих средств. Это было три года назад. Они с мамой сказали, что им нужны средства на восстановление после операции. Я лично дал средства наличными на восстановление. Я не будут называть сумму, пусть сама скажет», – сказал Курашов в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ».

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину