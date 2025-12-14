Глава Федерации сноуборда России о заявках на нейтральный статус: «Подали практически всех лидеров. Шансы отобраться на Олимпиаду еще есть»

Глава Федерации сноуборда России: шансы отобраться на Олимпиаду еще есть.

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров высказался о ситуации с отбором на Олимпиаду -2026.

– Есть ли какая‑то информация по нейтральным статусам?

– Там много моментов, нас в теории допускают. Список мы дали большой и, так сказать, честный список. И надеемся, что мы успеем пройти какой‑то отбор, потому что много моментов, визы и так далее. Рассчитываем, что FIS одобрит персоналии конкретные, кто сможет успеть хотя бы на одном или двух этапах Кубка мира выполнить олимпийский норматив.

– Шансы отобраться на Олимпиаду еще есть?

– Да, есть. Пройти отбор, январский старт, наверное.

– Можно ли назвать фамилии?

– У нас немного расширенный список в параллельных видах, в гигантском слаломе. А так практически всех лидеров подали.

– МОК рекомендовал допустить юниоров. Уже связывались с FIS по этому поводу?

– Пока нет. Узнаем, будем пытаться готовиться к первенству мира, наверное. Молодежь у нас сильная, – сказал Тихомиров.