Норвежские лыжники заняли топ-5 в «разделке» на Кубке мира в Давосе

Норвежские лыжники заняли первые пять мест в 10-километровой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе.

Гонку выиграл Эйнар Хедегарт. Следом за ним финишировали Харальд Амундсен, Маттис Стенсхаген, Йоханнес Клэбо и Мартин Левстрем Ниенге соответственно.

Лучшим не из норвежцев стал британец Эндрю Масгрэйв (6-е место), который живет и тренируется в Норвегии. Далее расположились еще два норвежца Эмиль Иверсен (7-й) и Андреас Рее (8-й).

Россиянин Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, сегодня занял 25-е место.

