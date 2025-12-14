Ардашев о нейтральном статусе: «Отказали без объяснения причин – видимо, по каким-то критериям не прохожу. Обидно, что не получилось, но это жизнь»
Российский лыжник Сергей Ардашев рассказал, как отреагировал на отказ в нейтральном статусе от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева ранее получили нейтральный статус. Они смогли принять участие в гонках Кубка мира.
– Ты публиковал в соцсетях новость об отказе в нейтральном статусе.
– Да, пришел отказ.
– Без объяснения причин?
– Можно сказать, без объяснения причин. Просто по каким-то критериям, видимо, не прохожу.
– Ты не думал попросить объяснений?
– Я уже задал вопрос. Ответа не было.
– Ты написал ремарку: «В следующий раз...» Понимаешь, когда этот «следующий раз» может наступить?
– Я многоточие поставил. Ну, через год, два, три, четыре.
– Может быть, все-таки, если ответят, попробовать еще раз к началу следующего сезона?
– Нет, конечно, будем пробовать, будем думать, что делать. Обидно, что не получилось отобраться, но это жизнь.
– Помимо обиды, есть еще финансовый момент за проверку анкеты.
– Две тысячи франков, да. Но в Чусовом я отбил эти затраты. Вообще, дело даже не в деньгах, не нужно об этом думать. Это был шанс, и ты должен хвататься за малейшую возможность, чтобы попасть на Кубок мира. Даже не думать о деньгах.
– Но сейчас, когда этот шанс пока упущен, ты будешь следить за международными стартами? За «Тур де Ски», Олимпиадой?
– Мне всегда, в принципе, интересно, как бегают на лыжах, как выступают мои соперники, какие показывают скорости. Все-таки, если я занимаюсь лыжными гонками, было бы странно не следить за этим.
– Обиды, из-за которой пропадает интерес, нет?
– Нет, вообще нисколько, – сказал Ардашев.