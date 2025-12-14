Ардашев о нейтральном статусе: «Отказали без объяснения причин – видимо, по каким-то критериям не прохожу. Обидно, что не получилось, но это жизнь»

Ардашев об отказе в нейтральном статусе: обидно, что не получилось, но это жизнь.

Российский лыжник Сергей Ардашев рассказал, как отреагировал на отказ в нейтральном статусе от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS ).

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева ранее получили нейтральный статус. Они смогли принять участие в гонках Кубка мира.

– Ты публиковал в соцсетях новость об отказе в нейтральном статусе.

– Да, пришел отказ.

– Без объяснения причин?

– Можно сказать, без объяснения причин. Просто по каким-то критериям, видимо, не прохожу.

– Ты не думал попросить объяснений?

– Я уже задал вопрос. Ответа не было.

– Ты написал ремарку: «В следующий раз...» Понимаешь, когда этот «следующий раз» может наступить?

– Я многоточие поставил. Ну, через год, два, три, четыре.

– Может быть, все-таки, если ответят, попробовать еще раз к началу следующего сезона?

– Нет, конечно, будем пробовать, будем думать, что делать. Обидно, что не получилось отобраться, но это жизнь.

– Помимо обиды, есть еще финансовый момент за проверку анкеты.

– Две тысячи франков, да. Но в Чусовом я отбил эти затраты. Вообще, дело даже не в деньгах, не нужно об этом думать. Это был шанс, и ты должен хвататься за малейшую возможность, чтобы попасть на Кубок мира. Даже не думать о деньгах.

– Но сейчас, когда этот шанс пока упущен, ты будешь следить за международными стартами? За «Тур де Ски», Олимпиадой?

– Мне всегда, в принципе, интересно, как бегают на лыжах, как выступают мои соперники, какие показывают скорости. Все-таки, если я занимаюсь лыжными гонками, было бы странно не следить за этим.

– Обиды, из-за которой пропадает интерес, нет?

– Нет, вообще нисколько, – сказал Ардашев.