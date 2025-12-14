Сергей Крянин: «Уже здорово, что Коростелев и Непряева показали тот результат, который показали. Это достойно уважения»

Крянин о выступлении российских лыжников в Давосе: это шаг вперед, лед тронулся.

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин положительно оценил результаты Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на Кубке мира в Давосе.

Коростелев и Непряева стали первыми лыжниками, допущенными Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) в нейтральном статусе. В коньковом спринте они не прошли в финальные забеги, в коньковой гонке на 10 км Коростелев стал 25-м.

«Это шаг вперед! Прорвались через тяжелый занавес. Лед тронулся! Дальше будем прикладывать усилия с помощью молодых спортсменов и всей команды.

Думаю, мы вернемся на те позиции, которых достойны: с флагом и гимном полным составом выступать на равных правах. Савелий и Дарья без сервиса, помогали друзья. Уже здорово, что показали тот результат, который показали. Это достойно уважения.

Друзья в лыжном мире их не бросили, будут помогать, чтобы, так скажем, они с голоду не умерли и выступили на достойном уровне. У нас большая лыжная семья. Если лыжники попадают туда, есть люди, которые помогут», – сказал Крянин.

«Коростелеву нужно было просто доехать до финиша, и критерий отбора на Олимпийские игры будет выполнен. Другой вопрос, какое он место занял — это нас больше интересует. Мы много пропустили, интересно было наблюдать, как психологически Савелий и Дарья Непряева справятся.

Конечно, здорово снова увидеть наших ребят на международных стартах. Даже в нейтральном статусе ребята выступают, хоть и один лыжник и одна лыжница, но при слаженной работе уже будет легче. Дальше надо просто идти до конца, чтобы мы уже выступали в полном составе, с флагом и гимном», – приводит слова Крянина «Матч ТВ» .

