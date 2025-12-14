Эйнар Хедегарт: «Гонка на десять из десяти, именно так я хочу побеждать. Не выигрывать с преимуществом в 0,4 секунды, а разносить соперников в пух и прах»

Эйнар Хедегарт: хочу разносить соперников на лыжне в пух и прах.

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт заявил, что доволен своей победой в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе.

Хедегарт на 11,7 секунды опередил серебряного призера – норвежца Харальда Амундсена . Третье, четвертое и пятое места также заняли норвежцы – Маттис Стенсхаген (+18,8 секунды), Йоханнес Клэбо (+24,1) и Мартин Левстрем Ниенге (+30,6).

«Честно говоря, своей второй победой на этапе Кубка мира я доволен больше, чем первой. Это была гонка на десять из десяти. Именно так я хочу побеждать. Я не хочу выигрывать с преимуществом всего в 0,4 секунды. Я хочу разносить соперников в пух и прах.

Это было чертовски приятно. Я показал, на что способен. Уже во втором круге я почувствовал прилив сил и получал просто отличные сообщения от секундантов. Именно так я хочу проводить лыжные гонки.

Сегодня проснулся с болью в горле. У меня не болело горло с апреля, так что я подумал, что подкрадывается болезнь», – сказал Хедегарт изданию Dagbladet.

В интервью Viaplay лыжник сообщил, что не планирует выступать на «Тур де Ски». Он сосредоточится на подготовке к Олимпийским играм.

