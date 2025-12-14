  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Эйнар Хедегарт: «Гонка на десять из десяти, именно так я хочу побеждать. Не выигрывать с преимуществом в 0,4 секунды, а разносить соперников в пух и прах»
19

Эйнар Хедегарт: «Гонка на десять из десяти, именно так я хочу побеждать. Не выигрывать с преимуществом в 0,4 секунды, а разносить соперников в пух и прах»

Эйнар Хедегарт: хочу разносить соперников на лыжне в пух и прах.

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт заявил, что доволен своей победой в коньковой «разделке» на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе.

Хедегарт на 11,7 секунды опередил серебряного призера – норвежца Харальда Амундсена. Третье, четвертое и пятое места также заняли норвежцы – Маттис Стенсхаген (+18,8 секунды), Йоханнес Клэбо (+24,1) и Мартин Левстрем Ниенге (+30,6).

«Честно говоря, своей второй победой на этапе Кубка мира я доволен больше, чем первой. Это была гонка на десять из десяти. Именно так я хочу побеждать. Я не хочу выигрывать с преимуществом всего в 0,4 секунды. Я хочу разносить соперников в пух и прах.

Это было чертовски приятно. Я показал, на что способен. Уже во втором круге я почувствовал прилив сил и получал просто отличные сообщения от секундантов. Именно так я хочу проводить лыжные гонки.

Сегодня проснулся с болью в горле. У меня не болело горло с апреля, так что я подумал, что подкрадывается болезнь», – сказал Хедегарт изданию Dagbladet. 

В интервью Viaplay лыжник сообщил, что не планирует выступать на «Тур де Ски». Он сосредоточится на подготовке к Олимпийским играм. 

«Я что-то умею». Норвежский биатлонист не попал даже в резерв, но поедет на... лыжный Кубок мира

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Dagbladet
logoХаральд Амундсен
logoсборная Норвегии
logoЭйнар Хедегарт
logoКубок мира
Маттис Стенсхаген
logoЙоханнес Клэбо
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Норвежские лыжники заняли топ-5 в «разделке» на Кубке мира в Давосе
вчера, 10:05
⚡ Лыжи. Кубок мира. Коростелев – 25-й в «разделке» на 10 км, Хедегарт выиграл, Клэбо – 4-й
вчера, 09:50
Йоханнес Клэбо: «С нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелев сможет показать. Я уже видел его, и встреча была приятной»
12 декабря, 10:34
Главные новости
Коростелев о Кубке мира в Давосе: «Проблем с сервисом не было. Нам помогали иностранные друзья во главе с Крамером»
сегодня, 13:19
Непряева об участии в Кубке мира: «Эмоции просто переполняют. Очень рада, что мы сможем поехать на Олимпиаду»
сегодня, 13:14
Александр Легков: «От желания приехать на Олимпиаду не отказываюсь. Если смогу найти время, с радостью поддержу наших лыжников в Милане»
сегодня, 12:52
Степанова о спринте: «Для сборной необходимо построить круг «как в Европе», тренироваться и соревноваться именно на нем»
сегодня, 11:10
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Ижевске
сегодня, 10:45
Дегтярев поучаствовал в презентации тематического поезда «Олимпийский экспресс» в метро Москвы
сегодня, 10:29
Крянин об участии российских лыжников в Олимпиаде: «Сколько квот будет выделено, решает МОК»
сегодня, 10:19
Тренер сборной России по двоеборью об участии Галунина в этапах Кубка мира: «Как только он получит визу, сразу отправится на соревнования»
сегодня, 09:35
Егор Сорин: «Для российских лыж самое сложное возвращение будет в спринте»
сегодня, 07:49
«Ждали результатов лучше? Это ваши ожидания». Коростелев дал интервью на английском языке на Кубке мира
сегодня, 07:07Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Большунов – 3-й
вчера, 13:09
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Жамбалова – 3-я, Степанова – 5-я
вчера, 13:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
вчера, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15