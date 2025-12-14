  • Спортс
  • Горные лыжи. Кубок мира. Робинсон выиграла супергигант, Мирадоли – 2-я, Годжа – 3-я, Вонн – 4-я
2

Робинсон выиграла супергигант на Кубке мира по горным лыжам в Санкт-Морице.

Новозеландка Элис Робинсон победила в супергиганте на этапе Кубка мира по горным лыжам в Санкт-Морице (Швейцария).

1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1.14,84

2. Роман Мирадоли (Франция) – 0,08

3. София Годжа (Италия) – 0,19

4. Линдси Вонн (США) – 0,27

5. Лора Гоше (Франция) – 0,38

6-7. Малори Бланк (Швейцария) – 0,53

6-7. Елена Куртони (Италия) – 0,53

8. Лаура Пировано (Италия) – 0,60

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
