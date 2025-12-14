Горные лыжи. Кубок мира. Робинсон выиграла супергигант, Мирадоли – 2-я, Годжа – 3-я, Вонн – 4-я

Робинсон выиграла супергигант на Кубке мира по горным лыжам в Санкт-Морице.

Новозеландка Элис Робинсон победила в супергиганте на этапе Кубка мира по горным лыжам в Санкт-Морице (Швейцария). Горные лыжи Кубок мира Санкт-Мориц, Швейцария Женщины Супергигант 1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1.14,84 2. Роман Мирадоли (Франция) – 0,08 3. София Годжа (Италия) – 0,19 4. Линдси Вонн (США) – 0,27 5. Лора Гоше (Франция) – 0,38 6-7. Малори Бланк (Швейцария) – 0,53 6-7. Елена Куртони (Италия) – 0,53 8. Лаура Пировано (Италия) – 0,60