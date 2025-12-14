Горные лыжи. Кубок мира. Робинсон выиграла супергигант, Мирадоли – 2-я, Годжа – 3-я, Вонн – 4-я
Робинсон выиграла супергигант на Кубке мира по горным лыжам в Санкт-Морице.
Новозеландка Элис Робинсон победила в супергиганте на этапе Кубка мира по горным лыжам в Санкт-Морице (Швейцария).
Горные лыжи
Кубок мира
Санкт-Мориц, Швейцария
Женщины
Супергигант
1. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 1.14,84
2. Роман Мирадоли (Франция) – 0,08
3. София Годжа (Италия) – 0,19
4. Линдси Вонн (США) – 0,27
5. Лора Гоше (Франция) – 0,38
6-7. Малори Бланк (Швейцария) – 0,53
6-7. Елена Куртони (Италия) – 0,53
8. Лаура Пировано (Италия) – 0,60
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости