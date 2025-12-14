  • Спортс
  • Юрий Бородавко: «25-е место Коростелева – совсем не тот результат, которого мы ждали. Но не надо драматизировать ситуацию»
Юрий Бородавко: «25-е место Коростелева – совсем не тот результат, которого мы ждали. Но не надо драматизировать ситуацию»

Тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко оценил 25-е место Савелия Коростелева в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе.

«Во-первых, это была дистанционная гонка, и она прошла достаточно неплохо. Проигрыш первому месту хоть и заметный, но он сопоставим с отставанием от его прямых конкурентов. Отставание не критичное. Будем надеяться, что по мере адаптации он будет постепенно подниматься выше по финишному протоколу. 

У Савелия хватает FIS-очков, чтобы принять участие во всех индивидуальных гонках Олимпиады. Никаких вопросов в этом не возникает. Единственное, должна пройти комиссия МОК, которая одобрит его участие», – сказал Бородавко РИА Новости.

«На результат влияет слишком много факторов, поэтому делать однозначные выводы по всей сборной мы не будем. Однако то, что один из лидеров сборной показывает такой уровень, позволяет в какой-то степени судить о готовности всей команды.

Конечно, этот фактор (отстранение) присутствует. Мы всегда говорили, что скорости на этапах Кубка мира выше, чем на наших внутренних соревнованиях. Поэтому такие результаты в целом ожидаемы. При этом мы надеемся, что адаптация пройдет, и спортсмены будут постепенно прибавлять», – отметил тренер.

«25-е место – это совсем не тот результат, которого мы ждали. Но не надо драматизировать текущую ситуацию. Есть большое количество объективных причин таких выступлений. Должно пройти время, чтобы россияне подготовились. У Коростелёва на «Тур де Ски» будут видны более объективные результаты», – цитирует Бородавко Metaratings.ru.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoКубок мира
лыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЮрий Бородавко
logoТур де Ски
