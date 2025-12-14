  • Спортс
  • «Я был чертовски зол на самого себя и буду таким еще несколько дней». Клэбо о том, почему ушел со стадиона после вылета в 1/4 спринта
9

Йоханнес Клэбо о проигрыше в спринте: был чертовски зол на самого себя .

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо отметил, что находится не в лучшей форме на этапе Кубка мира в Давосе.

Сегодня Клэбо занял 4-е место в коньковой «разделке» на 10 км, а накануне выбыл в четвертьфинале конькового спринта – впервые с 2016 года.

«Меня слегка накрыло на последнем круге, но, в целом, неплохая гонка, учитывая те два дня, которые у меня сейчас в ногах. Сегодня я не был лучше. Поэтому уходим на Рождество с этим обидным четвертым местом», – сказал Клэбо в комментарии для Viaplay.

Лыжник пояснил, почему накануне ушел со стадиона после того, как не прошел в полуфинал спринта.

«Я был просто чертовски зол на самого себя и буду таким еще несколько дней», – сказал Клэбо.

Крах Клэбо в первой гонке после возвращения русских – худший спринт за 10 лет!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЙоханнес Клэбо
лыжные гонки
logoКубок мира
logoсборная Норвегии
