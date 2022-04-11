Кожевникова об обращении Таталиной к Матыцину: «Государство обязано делать скидку на то, что век атлета короток. А сейчас 99% российских спортсменов остались ни с чем»

Двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу высказалась об обращении чемпионки мира министру спорта России Олегу Матыцину.

Таталина в письме рассказала, что федерация не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а старший тренер сборной Никита Васильев требовал «перевода денежных средств в федерацию» после ЧМ-2021.

«Вопрос призовых всегда был актуален в российском спорте. Здесь можно вспомнить отъезд первых хоккеистов в НХЛ или борьбу теннисистов за свои деньги, когда они из советских любителей переквалифицировались в игроков ATP и WTA. Эта история периодически повторяется.

Сейчас ребята выдерживают огромную нагрузку, и им хочется понимать, за что они это делают и сколько денег останется на банковском счете. Отсюда и недовольство Таталиной. Имела ли Анастасия право на такие заявления? Если это не запрещено, то почему нет? Она не раб и может высказаться», – сказала Кожевникова.

«Когда люди не платят за подготовку, а потом пишут письма и просят отдать им все заработанное, это по меньшей мере выглядит странно. Но и обратное тоже верно. С одной стороны, спортсмены должны понимать, что государство вложило в них деньги. С другой, государство обязано делать скидку на то, что век атлета короток.

А сейчас 99% российских спортсменов лишились возможности выступать на международных соревнованиях. Фактически они остались ни с чем. Люди просто не могут пересесть на обычную зарплату, которая позволяла бы им жить. Единственный источник дохода для них – призовые», – добавила экс-фристайлистка.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину