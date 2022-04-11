Тренер сборной России по фристайлу об обвинениях в домогательствах: «Никогда такого не было! Возможно, Таталина что-то себе придумала»

Старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев ответил на слова матери о своем неподобающем обращении со спортсменкой.

«Были пошлые шутки, предложения интимного характера со стороны тренера», – заявила Оксана Таталина.

«Что я могу сказать по поводу каких-то шуточек и домогательств? Да никогда такого не было! Возможно, Анастасия что-то себе придумала и пытается это все выдать в какой-то форме, утрировать. Наше мнение, что на данный момент это выглядит просто оправданием того, что она не смогла завоевать медаль.

Оскорбительно читать такие вещи в свой адрес, зная, сколько времени, своих сил и души вложил в спортсменку, чтобы она с нуля добилась таких результатов, стала чемпионкой мира. Когда мы взяли Настю в команду в 2015 году, она была на нулевом уровне. Мы ее вырастили.

А в итоге слышим в ответ, что мы ее не готовили, и она добилась всего сама. Все, что происходит, мы связываем с обидой от неудач на крупных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх», – сказал Васильев.

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