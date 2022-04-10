Депутат Свищев: «Считаю, что призерам Олимпийских игр надо дарить квартиры. С деньгами может случиться что угодно, а недвижимость будет привязывать к родной стране»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что российские призеры Олимпийских игр в Пекине получат вместо призовых автомобилей денежные компенсации.
«Я считаю, что призерам надо дарить квартиры. Это недвижимость, социальная ответственность государства перед спортсменами, которая будет цементирующим вознаграждением.
С деньгами может случиться все, что угодно. А недвижимость будет привязывать к родной стране и городу.
Это даст возможность создать молодую семью, заниматься спортом, тренерской работой и так далее. Как раз то, что нужно молодым ребятам.
Деньги – тоже хорошо, но квартира больше всего облегчит жизнь молодым спортсменам», – сказал Свищев.
Губерниев о денежных компенсациях вместо автомобилей для призеров Олимпиады: «С машинами сейчас напряженка. «Ладу Калину» дарить не солидно, поэтому вручат деньги»