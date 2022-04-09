Юрий Бородавко: «Олимпийцы будут рады денежным компенсациям, все понимают, почему нет машин. Государство даже в такие тяжелые времена не забывает о нас»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о том, что призеры Олимпийских игр-2022 в Пекине вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию. 

Фонд поддержки олимпийцев России заявил, что размеры компенсаций будут сопоставимы с выплатами по линии государства. За золотую медаль Олимпиады-2022 спортсмен получает призовые в размере 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн, за бронзу – 1,7 млн.  

«Я нормально к этому отношусь. Все прекрасно понимают, в каком положении мы оказались и почему сейчас нет машин. Воспринимаю как оно есть.

У нас всегда была полная поддержка со стороны государства, даже в такие тяжелые для России времена оно не забывает о нас и выполняет все обязательства», – сказал Бородавко.

«Конечно, разница между автомобилями и деньгами есть. Я думаю, все должны понимать, почему так происходит. Как говорится: «Дареному коню в зубы не смотрят».

Да, раньше давали машины – было здорово, но сейчас дают компенсации. Сейчас сложилась такая ситуация в стране. Это же произошло не из-за чьей-то воли поменять машины на деньги. Думаю, олимпийцы будут рады денежным компенсациям», – цитирует Бородавко «РБ-Спорт».

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