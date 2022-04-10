Губерниев о денежных компенсациях вместо автомобилей для призеров Олимпиады: «С машинами сейчас напряженка. «Ладу Калину» дарить не солидно, поэтому вручат деньги»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что российские призеры Олимпийских игр в Пекине получат вместо призовых автомобилей денежные компенсации.

Ранее Фонд поддержки олимпийцев подтвердил, что принято решение о замене автомобилей на денежные гранты.

«Это фонд поддержки олимпийцев, а не бюджетные деньги. С машинами сейчас напряженка. «Ладу Калину» дарить не солидно, поэтому вручат деньги. Автомобили сильно подрожали. Просто нет возможности достать такое количество иномарок.

Спортсмены всегда жили чуть лучше граждан России. Не надо особо радоваться», – сказал Губерниев.

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