Винер о том, что призеры Пекина-2022 получат денежные выплаты вместо автомобилей: «Очень это приветствую и лишний раз снимаю шляпу перед нашим президентом и государством»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Фонда поддержки олимпийцев России заменить выдачу автомобилей победителям и призерам Олимпиады-2022 на денежные выплаты.

«Я только об этом [о поддержке] всегда и говорю. Наше государство больше остальных стран в мире поддерживает своих спортсменов, и нет такого государства, которое тратит столько денег на них, их подготовку и прочее. Другое дело, что иногда эти средства используются не по назначению, поэтому и результата не бывает.

Решение является очень правильным: машин нет, а нужно детям, честно и порядочно выигравшим медали, что-то подарить. Я очень это приветствую и лишний раз снимаю шляпу перед нашим президентом и государством», – сказала Винер-Усманова.

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