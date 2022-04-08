Юрий Бородавко: «Я уверен, что Вяльбе переизберут в совет FIS. Переизбирают конкретную личность, а не обсуждают политику страны»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Елены Вяльбе переизбираться в совет Междунардной федерации лыжного спорта (FIS).

«Елена Вяльбе – один из самых прогрессивных руководителей, она выстраивает очень хорошие отношения со всеми остальными руководителями, поэтому я уверен, что ее переизберут в совет FIS.

Переизбирают конкретную личность, а не обсуждают политику страны. В FIS нужны люди, которые могут что-то сделать для развития лыжных гонок в мире», – сказал Бородавко.

Ранее FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Выборы в совет организации пройдут 26 мая в Милане.

Глава Финской лыжной ассоциации выступил против переизбрания Вяльбе в совет FIS