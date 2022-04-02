Александр Тихонов: «Вяльбе правильно обвинила в звездной болезни Степанову. Я бы ее вообще выгнал из сборной на самоподготовку»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировала слова Главы Федерации лыжных гонок России ( ) Елены Вяльбе в адрес лыжницы .

Вяльбе в интервью заявила, что Степанова «болеет звездной болезнью».

«Вяльбе правильно обвинила в звездной болезни Степанову. Я бы ее вообще выгнал из сборной на самоподготовку!

Ей кто платит деньги?! Государство. Спорт не приносит материальных благ, мы сидим на шее народа и наша задача отблагодарить его результатами. Так должно быть для всех спортсменов.

У Степановой есть профессия, пусть ей занимается плотно. А в Госдуму не надо», – сказал Тихонов.

Елена Вяльбе: «Степанова болеет звездной болезнью. Иногда хочется позвонить ей и сказать – вместо того, чтобы лицом торговать, может, лучше начать тренироваться?»