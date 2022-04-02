Александр Тихонов: «Вяльбе правильно обвинила в звездной болезни Степанову. Я бы ее вообще выгнал из сборной на самоподготовку»

Теги Александр Тихонов лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Вероника Степанова Лыжи

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировала слова Главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в адрес лыжницы Вероники Степановой

Вяльбе в интервью заявила, что Степанова «болеет звездной болезнью». 

«Вяльбе правильно обвинила в звездной болезни Степанову. Я бы ее вообще выгнал из сборной на самоподготовку!

Ей кто платит деньги?! Государство. Спорт не приносит материальных благ, мы сидим на шее народа и наша задача отблагодарить его результатами. Так должно быть для всех спортсменов.

У Степановой есть профессия, пусть ей занимается плотно. А в Госдуму не надо», – сказал Тихонов. 

Елена Вяльбе: «Степанова болеет звездной болезнью. Иногда хочется позвонить ей и сказать – вместо того, чтобы лицом торговать, может, лучше начать тренироваться?»

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