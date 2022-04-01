Елена Вяльбе будет переизбираться в совет FIS

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет переизбираться в состав совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщается на сайте организации.
Вяльбе была избрана в совет FIS в июне прошлого года.
На ближайшие два года в совет войдет 21 человек: президент, двое спортсменов и 18 членов совета, которые будут выбраны из 23 кандидатов.
Единственный кандидат на пост президента FIS – действующий глава организации Йохан Элиаш.
Заседание выборной генеральной ассамблеи пройдет 26 мая в Милане.