Елена Вяльбе будет переизбираться в совет FIS

Теги лыжные гонки ФЛГР FIS Елена Вяльбе Йохан Элиаш Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет переизбираться в состав совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщается на сайте организации.

Вяльбе была избрана в совет FIS в июне прошлого года.

На ближайшие два года в совет войдет 21 человек: президент, двое спортсменов и 18 членов совета, которые будут выбраны из 23 кандидатов.

Единственный кандидат на пост президента FIS – действующий глава организации Йохан Элиаш.

Заседание выборной генеральной ассамблеи пройдет 26 мая в Милане.

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