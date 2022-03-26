Елена Вяльбе: «Не представляем, как у нас работал бы сейчас Маркус Крамер. Его спортсмены перейдут в другие группы, Ступак будет тренироваться у Бородавко»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала о формировании тренировочных групп на следующий сезон.

– Самая большая проблема сейчас в том, что мы пока не представляем, каким образом бы у нас работал Маркус Крамер. Поэтому сейчас мы уже сформировали свой тренерский пул и к ним, соответственно, спортсменов.

Я надеюсь, что президиум это тоже одобрит – дать отдельную группу Петру Седову, который уже имел опыт работы в регионе и сейчас работал с Маркусом. Кто будет у него в помощниках, пока сложно сказать, в любом случае у нас ни один старший тренер не работает один.

Все остальные группы остаются, миксуются с женщинами, Перевозчиков берет парочку молоденьких женщин, с учетом того, что дочь у него прогрессирует и достаточно хорошо бегает, в этом году отобралась на Европейские игры.

Да, безусловно, у нас есть возрастные спортсмены, такие, как Александр Бессмертных, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, которых в следующее четырехлетие я просто не могу, думаю, все понимают, что с ними идти в будущее уже большая утопия.

Есть молодые ребята, молодые девчонки. Юрий Бородавко берет двоих молодых, одну девчонку и одного парня, вся остальная основа у него остается. То есть таких глобальных перемен у нас не будет. Было бы странно сейчас делать революцию, для чего? Мне кажется, мы на правильном пути.

– Считалось, что группа Егора Сорина – это молодежный состав, а сейчас у него полноценная группа. Как будет с группой Петра Седова?

– Вот она как раз и будет молодежной, такой переходный состав. Будут либо самые лучшие юниоры, которые уже могут бороться с U23, либо те, которые уже вышли из юниоров и пришли в U23. Скорее всего, Андрей Нутрихин будет иметь свою отдельную группу и с ними поработает.

Думаю, мы должны давать возможность молодым ребятам, которые себя проявляют. Мы все не вечные, надо готовить какую-то смену – мне кажется, это правильно.

- Если подытожить, остаются три группы, три тренера – это , Олег Перевозчиков и Егор Сорин. А вместо Маркуса Крамера будут Петр Седов и Андрей Нутрихин.

– Нет такого, что «вместо Крамера». Может быть, Крамер через год вернется. Но сейчас вообще нереально, не понимаешь, как об этом думать, как строить планы. Да, хорошо, человек пишет планы, люди год тренируются без него – но это сложно.

Спортсмены, которые тренировались у Маркуса, не будут ждать, когда он вернется. Наверное, кроме . Там доверие на тысячу процентов, и кого-то другого он вряд ли к себе подпустит, я так думаю.

В любом случае на сегодняшний день мы думали, что с Сориным будут Сергей Устюгов и . Что касается других спортсменов – они будут тренироваться в другой группе. Даже если через год Маркус вернется, и мы этих спортсменов опять вернем к Маркусу – это фундаментальная психологическая нагрузка, которую спортсмен может не выдержать.

будет тренироваться у Бородавко. Это было ее видение, Юле сейчас в группе с Маркусом будет нерентабельно тренироваться, потому что у него нет сильных женщин, она одна, и это тоже тупик определенный.

Я знаю Юлины возможности, она должна расти, она даже сейчас топталась на месте. Так что это абсолютно объективно, и Маркус со мной согласился. Сейчас тандем Ступак – Непряева – это будет на пользу обоим, – сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи!»