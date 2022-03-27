Елена Вяльбе: «Устюгов не сможет вернуться на уровень лучших лет. Он сам это понимает. Каждому овощу свое время»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов не сможет вернуться на свой лучший уровень.

Также она рассказала о дальнейшей судьбе группы Маркуса Крамера, который не сможет продолжить работу в России.

– Верите, что Устюгов, если решит продолжить карьеру, сможет вернуться на уровень своих лучших лет?

– На уровень лучших лет, конечно, нет. Это невозможно и, думаю, он сам это прекрасно понимает. Каждому овощу свое время.

– А сейчас он на что может рассчитывать?

– Если нас на следующий год пустят на мировую арену, думаю, что нужно готовиться к чемпионату мира и этапам Кубка мира. В этом году он хорошо весь сезон провел, если вы помните.

– Говоря о изменениях групп, которые были озвучены, были какие-то сомнения, кого куда?

– У нас пока еще до конца ничего не определено. Мы делаем некие планы, побольше молодежи, точечно их раскидать по командам.

– Но Ступак точно будет у Бородавко?

– Мы не хотим это все говорить раньше времени, нужно чтобы все наши списки утвердил президиум. Потому что мы сейчас говорим, тренеры начинают бегать думать кого куда, у всех региональных тренеров начинается какая-то паника. Мы пока сделали только основы, полностью всех еще не утверждали, даже своим тренерским штабом.

– Идея с переходом Ступак возникла до или после ситуации с Крамером?

– После.

– То есть если бы он продолжил работу, то она осталась бы у него?

– Я бы просто ее не оставила. Ей там не с кем тренироваться. Если просто потусоваться, то можно остаться, а если показывать результат, то там нет женщин, с которыми ей нужно тренироваться. Это не к Маркусу претензия, просто так сложилась обстоятельства, – сказал Вяльбе.

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