Бородавко о критике Вяльбе в адрес Степановой: «Запрещать соцсети не нужно. Но спортсмены не должны забывать, что их главная задача – хорошо тренироваться, выступать»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал критику Елены Вяльбе в адрес Вероники Степановой.

По мнению Вяльбе, 21-летняя лыжница уделяет чересчур много внимания социальным сетям.

«Все должно быть в меру. Должно быть четкое разделение. Спортсмен в первую очередь должен заниматься своим делом. Самая главная задача спортсмена – это выступать на соревнованиях, защищать честь страны, региона и так далее.

Запрещать социальные сети не нужно. Это достаточно продвинутая норма жизни. От этого никуда не уйти. Но спортсмены не должны забывать, что их главная задача – хорошо тренироваться, выступать на соревнованиях и добиваться тех результатов, которые от них ждут. Главное, чтобы социальные сети не вредили спортсмену.

У меня у самого социальных сетей нет. Узнаю какую-то информацию со слов журналистов. Но если Елена Валерьевна критикует, значит, у нее есть свое мнение на этот счет. Я не в праве давать какую-то оценку ее действиям», – сказал Бородавко.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

Елена Вяльбе: «Степанова болеет звездной болезнью. Иногда хочется позвонить ей и сказать – вместо того, чтобы лицом торговать, может, лучше начать тренироваться?»