Александр Тихонов: «Большунов – сильный спортсмен и обыгрывал своих соперников не за счет препарата для лечения зубов»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал информацию о том, что лыжник перед началом олимпийского сезона оформлял терапевтическое исключение.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Большунов брал терапевтические исключение, когда у него возникли проблемы с зубами.

«Если прописан препарат, если он был заявлен в антидопинговую комиссию, и была обратная связь, то в чем проблема?

Норвежцы? Их, наверное, с самого начала приучают быть астматиками. Вспомните, как финишируют их лыжники и биатлонисты. У них же сопли висят по десять сантиметров на бороде! Это откуда? Я не помню практически никого из других стран, у кого было бы что-то похожее.

Ничего не могу плохого сказать про Большунова. Я всегда был на его стороне, на ней и остаюсь. Он сильный спортсмен и обыгрывал своих соперников не за счет препарата для лечения зубов», — заявил Тихонов.

Елена Вяльбе: «Большунов перед сезоном брал терапевтическое исключение, когда возникали проблемы с зубами. Но это было один раз»