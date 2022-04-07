Александр Тихонов: «Большунов – сильный спортсмен и обыгрывал своих соперников не за счет препарата для лечения зубов»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что лыжник Александр Большунов перед началом олимпийского сезона оформлял терапевтическое исключение.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что Большунов брал терапевтические исключение, когда у него возникли проблемы с зубами. 

«Если прописан препарат, если он был заявлен в антидопинговую комиссию, и была обратная связь, то в чем проблема?

Норвежцы? Их, наверное, с самого начала приучают быть астматиками. Вспомните, как финишируют их лыжники и биатлонисты. У них же сопли висят по десять сантиметров на бороде! Это откуда? Я не помню практически никого из других стран, у кого было бы что-то похожее.

Ничего не могу плохого сказать про Большунова. Я всегда был на его стороне, на ней и остаюсь. Он сильный спортсмен и обыгрывал своих соперников не за счет препарата для лечения зубов», — заявил Тихонов.

Елена Вяльбе: «Большунов перед сезоном брал терапевтическое исключение, когда возникали проблемы с зубами. Но это было один раз»

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