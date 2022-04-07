Елена Вяльбе: «Большунов перед сезоном брал ТИ, когда возникали проблемы с зубами. Но это было один раз»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила, что перед олимпийским сезоном оформлял терапевтическое исключение на использование запрещенного препарата.

— Бесконечные терапевтические исключения для норвежских спортсменов и практически ноль для российских — это нормально?

— Очень рада, что у меня все спортсмены здоровые. Это самое главное. Понимаю, что не может терапевтическое исключение браться на протяжении десяти лет. Либо человек должен вылечить болезнь, либо что-то тут не то. Я миллион раз говорила, что это на совести этих людей.

У нас в этом сезоне Большунов брал ТИ, которое для внесоревновательного периода даже не нужно, — у Саши возникали проблемы с зубами. Там был какой-то препарат, который во время операции можно было использовать. При этом врачи сказали, что в ТИ нет необходимости — до старта еще далеко. Но мы все равно его сделали.

Саша относится к этому очень трепетно, строго. Чтобы, не дай бог, что-то не произошло... Но это было один раз. Продлевать никто ничего не собирался. Ведь от лекарства нет пользы, если оно тебе не нужно. Для меня это по большому счету легализованный допинг, – рассказала Вяльбе в интервью Алле Шишкиной.

Россия обвиняет норвежцев в узаконенном допинге (через ТИ) – не только средства от астмы, но и стероиды. Разбираемся, есть ли тут обман