Большунов, Спицов, Непряева, Степанова, Сорина и другие олимпийцы награждены денежными призами, дипломами и почетными знаками «Динамо»

Сегодня в Центральном совете Общества «Динамо» прошла церемония чествования победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине, представляющих «Динамо».

Спортсменов наградили дипломами, денежными премиями и почетными знаками «Динамо» за заслуги в спорте.

Награды получили лыжники , , , , , Татьяна Сорина, хоккеисты Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Ангелина Голикова, фристайлист Сергей Ридзик.

«Хотел бы выразить благодарность спортсменам, который добились крайне важных побед. Динамовские спортсмены принесли в копилку нашей сборной более 40% завоеванных медалей. В том числе две трети золотых.

Это блестящий результат, мы по праву гордимся вами и вашими тренерами. Вы все для нас – настоящие герои. Мы знаем, какой труд – спорт высших достижений, и какая ответственность.

Сегодня ситуация осложняется отстранением от соревнований и санкциями для российских спортсменов. Мы видим, как уничтожается принцип «спорт вне политики». Теперь это только историческая концепция Пьера де Кубертена, которая не поддерживается в наше время.

Думаю, уже совсем скоро российские спортсмены вернутся на международную арену. И это возвращение будет триумфальным», – заявил председатель Общества «Динамо» Анатолий Гулевский.