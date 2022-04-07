Александр Панжинский: «Клэбо не разбирается в политических моментах, его мнение основано лишь на западной пропаганде, которую он получает от своих СМИ»

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Призер Олимпийских игр Александр Панжинский прокомментировал слова норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо о россиянине Александре Большунове

Клэбо заявил, что считает правильным решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить Большунова от международных стартов.

«Сложно сказать, почему Клэбо так высказался, он личность и имеет право на мнение. Скорее всего, он не видит целиком ситуацию и не очень хорошо разбирается в политических моментах.

Его мнение основано лишь на какой-то западной пропаганде, которую он получает от своих СМИ, поэтому он и делает такие выводы. Ему бы стоило воздержаться от высказываний, либо детально изучить ситуацию, но на данный момент невозможно это сделать в условиях информационной войны. Считаю ошибочным его мнение. 

Потеря российских спортсменов для мирового спорта – большой минус, особенно для лыжных гонок. Он сам понимает, что для него это минус, потому что в последние годы дуэль Клэбо с Александром Большуновым привлекала массу болельщиков и спонсоров. Для него и для популярности лыж это большой удар, потому что он потерял такого сильного соперника.

Он точно не из-за конкуренции это сказал. Этот спортсмен умеет проигрывать, не боится жесткой борьбы. Я думаю, в целом он хорошо относился к России и к российским спортсменам до этой ситуации. Надеюсь, что он в будущем поймет, что он ошибся и у него будет другое мнение», – сказал Панжинский. 

Йоханнес Клэбо: «Решение FIS отстранить Большунова было правильным. Посмотрим, чем все это закончится»

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