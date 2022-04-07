Анфиса Резцова о словах Клэбо про отстранение Большунова: «Неприятный тип. Его логика в какой-то степени понятна – убрали главного конкурента»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо о россиянине Александре Большунове.

Клэбо заявил, что считает правильным решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить Большунова от международных стартов.

«Неприятный тип. Это его выбор так говорить. И его логика в какой-то степени понятна. Убрали его главного конкурента, Сашу Большунова.

Но так выражаться – некрасиво. А Саше я желаю не обращать внимания. Пускай болтают» , – сказала Резцова.

Эмиль Иверсен: «Надеюсь, мы не увидим россиян на спортивной арене до тех пор, пока не произойдут серьезные изменения»