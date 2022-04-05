Елена Вяльбе: «Насколько я знаю, у Симона Фуркада русская жена и у него больше возможностей получать информацию с двух сторон»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) оценила слова бывшего французского биатлониста об отстранении российских спортсменов.

«Слышала историю про его поступок во время юниорского чемпионата мира в США. Я его понимаю. Насколько я знаю, у него русская жена и у Симона больше возможностей получать информацию с двух сторон. А у многих иностранцев информационный вакуум в получении объективной картины, это и так понятно.

Думаю, с поступками и словами Симона о том, что позиция отстранения российских спортсменов деструктивна, сложно не согласиться. Спорт же всегда был объединяющим. Для меня непонятно не только это, но и то, что руководители Ла Скала или Венской оперы вынуждены были разорвать контракты с российскими исполнителями. Это глупость какая-то. И так во многом.

Нужно время, все пройдёт. Мы увидим другую картинку. Жаль, что это не будет так быстро, как всем хотелось бы. Мир нас поймет и разберется во всем этом. Понятно, что нацизм не должен ходить по земле, как ходит сейчас. Но сейчас открыт ящик Пандоры. Часть этих людей придет в Европу, и отнюдь не бедными беженцами, они себя там покажут», – рассказала Вяльбе.

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