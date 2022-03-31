Олег Перевозчиков: «Ряд спортсменов покинут мою группу – Ларьков, Николаев, Киливнюк. Якимушкин перейдет к Бородавко, команду пополнит Ившин»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, как изменится состав его группы в это межсезонье.

«Обо всех изменениях можно говорить только в предварительном формате. Все должен утвердить президиум.

Пока я и сам точно не знаю, каким будет состав моей группы – ни по количественному составу спортсменов, ни по персоналиям, все это обсуждается. Но частично Елена Валерьевна Вяльбе сообщила об изменениях, частично Юрий Викторович Бородавко.

Ряд спортсменов покинут группу по ряду критериев и с учетом начала нового олимпийского цикла. Это Андрей Ларьков, , Кирилл Киливнюк.

Что касается Кирилла, то за три года в команде он не показал результат, которого от него ждали. И это не только его вина, но и моя, как тренера. Иван Якимушкин переходит к Юрию Бородавко.

По Андрею Мельниченко я бы еще хотел пообщаться с Еленой Валерьевной. У Андрея был очень непростой сезон. У него жена рожала, он был рядом, помогал. У него нет родителей, а у нее они очень далеко от Красноярска, и в такой ситуации он не мог ее оставить, из-за этого пропустил два сбора.

А затем от ребенка подхватил еще и коронавирус. Конечно, все это повлияло на его результат в сезоне. Но Мельниченко – очень ответственный и вдумчивый спортсмен, который себя еще не реализовал.

Мужскую часть команды пополнит один из сильнейших юниоров мира . Это и мое желание курировать своего земляка, и желание самого Саши и его тренера. Такое решение устроило абсолютно всех.

Спасибо Елене Валерьевне, что пошла в данном вопросе навстречу. Скорее всего, я предложу главному тренеру рассмотреть еще одну-две кандидатуры спортсменов, которые заканчивают работу с юниорской командой.

Одно из главных новшеств – в группу придут девочки из юниорской команды. Это Ольга Жолудева и . Пока еще в составе группы числится и Лилия Васильева. Но пока я не получил информации ни от нее, ни от ее тренера, будет ли она работать в группе.

Если она остается в группе, нужно будет привлекать к работе еще одну спортсменку, напарницу для Лилии. Да и размещать четное количество спортсменов всегда проще», – сказал Перевозчиков в интервью проекту «На лыжи!»