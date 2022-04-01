Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров

Чемпион мира по биатлону Симон Фуркад рассказал, что на чемпионате мира среди юниоров в конце февраля из французского флага сделал российский.

Фуркад разместил флаг на вакс-кабине сборной России, когда узнал, что спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Позднее Международный союз биатлонистов ( ) полностью отстранил Россию.

«Цвета наших флагов похожие – красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской вакс-кабины.

Если бы было наказание, то оно касалось бы только меня. Это мое собственное решение. Я не боялся, что накажут команду. Возможно, ко мне могли бы применить санкции. Но это не было политическим актом. Это просто человеческий акт. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, я видел слезы в глазах спортсменов. Такое не должно происходить», – сказал Фуркад-старший.

Симон Фуркад разместил флаг России на вакс-кабине во время юниорского ЧМ по биатлону. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе