Симон Фуркад разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров

Теги Симон Фуркад сборная Франции IBU чемпионат мира среди юниоров юниорская сборная России женская юниорская сборная России по биатлону Политика Биатлон

Чемпион мира по биатлону Симон Фуркад рассказал, что на чемпионате мира среди юниоров в конце февраля из французского флага сделал российский.

Фуркад разместил флаг на вакс-кабине сборной России, когда узнал, что спортсмены будут выступать в нейтральном статусе. Позднее Международный союз биатлонистов (IBU) полностью отстранил Россию.

«Цвета наших флагов похожие – красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской вакс-кабины.

Если бы было наказание, то оно касалось бы только меня. Это мое собственное решение. Я не боялся, что накажут команду. Возможно, ко мне могли бы применить санкции. Но это не было политическим актом. Это просто человеческий акт. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, я видел слезы в глазах спортсменов. Такое не должно происходить», – сказал Фуркад-старший.

Симон Фуркад разместил флаг России на вакс-кабине во время юниорского ЧМ по биатлону. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные