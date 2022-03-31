Юрий Бородавко: «Вяльбе предложила мне взять в свою группу Ступак и Мальцева. Кроме того, ко мне переходит Якимушкин»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал об изменениях в составе своей группы в предстоящем сезоне.

– анонсировала изменения в составах групп на следующий сезон, а также уход Маркуса Крамера. Как изменится ваша группа?

– Прежде всего, я хочу поблагодарить Маркуса за все, что он сделал для российских лыж. Мне очень жаль, что такой сильный специалист, хороший друг уходит. Печально, что расставание это случилось именно таким образом. Верю, что мы с ним будем регулярно общаться, и надеюсь, что он еще поработает в сборной России.

В связи с этой ситуацией Елена Валерьевна предложила мне взять в свою группу Юлию Ступак и . С Артемом я уже поговорил, мы нашли общий язык. Юля сейчас восстанавливает здоровье, с ней мы пока не общались. Может быть, она и не захочет работать со мной после разговора. Неволить никого не могу. Кроме того, из группы Олега Орестовича Перевозчикова ко мне переходит .

У меня есть определенные требования ко всем спортсменам независимо от их статуса. Я придерживаюсь этих требований на протяжении многих лет. Мы все должны играть по понятным правилам, чтобы потом не было такого, что кто-то чего-то не предполагал. Я всегда до начала совместной работы с любым спортсменом стараюсь прояснить ситуацию: нам нужно понять, чего мы хотим друг от друга и к чему стремимся.

Хочу сказать, что это только предварительные расклады, которые должны быть утверждены на президиуме ФЛГР.

– Но ведь не только опытные спортсмены придут? Бóльшая часть юниорской сборной переходит на взрослый уровень.

– У нас, действительно, подрастает целая плеяда хороших спортсменов, к которым я отношусь с большим уважением. Девочки-юниорки у нас «на выданье», что называется. Я вижу в них будущее нашей женской команды.

Скрывать уже нечего, давно лоббировала переход своей младшей сестры к нам в группу. Так что со следующего сезона Дарья будет тренироваться у нас. Во всяком случае так планируется. Для меня в этом есть определенная выгода, но всех секретов раскрывать не буду.

Я вижу много положительного в ее приходе. Будем работать, раскрывать талант юной спортсменки. Для Даши будет большим стимулом работать вместе с сильными лыжницами в одной группе. Надеюсь, что взросление и переход на новый уровень у нее пройдут быстро.

Из ребят-юниоров ко мне придёт Никита Денисов. Мне удалось поработать с ним в прошлом октябре в Рамзау. За две недели совместных тренировок я увидел целеустремлённого и вдумчивого спортсмена, который достаточно хорошо чувствует свой организм. И он не «глухарь». Никита хорошо реагировал на те замечания, которые были в его сторону по технике.

– А кто-то из спортсменов покинет группу?

– Да. Яна Кирпиченко будет работать с другим тренером. К сожалению, в завершающемся сезоне не все у нас получилось, ее здоровье дало сбой, но Яна – очень сильная спортсменка, которая остаётся в обойме национальной команды. Когда она полностью восстановится, то приступит к работе в другой тренировочной группе. Со мной будут работать 12 спортсменов, – сказал Бородавко.