Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре

С 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре пройдет чемпионат России по лыжным гонкам.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Расписание гонок

26 марта

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

12.15 Первый канал

27 марта

Скиатлон, женщины

11.10 Первый канал

Скиатлон, мужчины

12.15 Первый канал

29 марта

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

30 марта

Командный спринт, классический стиль, мужчины и женщины

1 апреля

Эстафета, женщины

Эстафета, мужчины

2 апреля

30 км, свободный стиль, женщины

3 апреля

50 км, свободный стиль, мужчины

ПРИМЕЧАНИЕ: время старта гонок с 29 марта по 3 апреля и информация о трансляциях будут добавлены позже. В расписании указано московское время.

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