Лыжи. Чемпионат России. Непряева и Николаева, Мацокина и Доценко, Жамбалова и Баранова выступят в полуфинале классического командного спринта

30 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет женский командный спринт классическим стилем.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Женщины

Командный спринт, классический стиль

Начало – 9.25 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Страна», с 10.30 на «Матч ТВ».

Полуфинал А

Светлана Николаева – Наталья Непряева (Архангельская область)

Анастасия Доценко – Христина Мацокина (Татарстан-1)

Алия Иксанова – Ольга Сергеева (Татарстан-2)

Елизавета Шалабода – Наталья Матвеева (Москва-1)

Дина Некрасова – Лилия Васильева (Удмуртская Ресублика)

Дарья Сторожилова – Диана Соболева (Санкт-Петербург-1)

Полуфинал Б

Алена Баранова – Алиса Жамбалова (Сибирский-Дальневосточный ФО)

Екатерина Смирнова – Наталья Мекрюкова (Тюменская область-1)

Евгения Рудометова – Ольга Кучерук (Тюменская область-2)

Ольга Вокуева – Ольга Царева (Республика Коми-1)

Виктория Трошина – Мария Давыденкова (Татарстан-4)

Полный старт-лист можно найти здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре