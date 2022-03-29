Лыжи. Чемпионат России. Непряева и Николаева, Мацокина и Доценко, Жамбалова и Баранова выступят в полуфинале классического командного спринта

30 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет женский командный спринт классическим стилем.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2022
Сыктывкар
Женщины
Командный спринт, классический стиль
Начало – 9.25 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Страна», с 10.30 на «Матч ТВ».
Полуфинал А
Светлана Николаева – Наталья Непряева (Архангельская область)
Анастасия Доценко – Христина Мацокина (Татарстан-1)
Алия Иксанова – Ольга Сергеева (Татарстан-2)
Елизавета Шалабода – Наталья Матвеева (Москва-1)
Дина Некрасова – Лилия Васильева (Удмуртская Ресублика)
Дарья Сторожилова – Диана Соболева (Санкт-Петербург-1)
Полуфинал Б
Алена Баранова – Алиса Жамбалова (Сибирский-Дальневосточный ФО)
Екатерина Смирнова – Наталья Мекрюкова (Тюменская область-1)
Евгения Рудометова – Ольга Кучерук (Тюменская область-2)
Ольга Вокуева – Ольга Царева (Республика Коми-1)
Виктория Трошина – Мария Давыденкова (Татарстан-4)
Полный старт-лист можно найти здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре