Лыжи. Чемпионат России. Команды Непряевой, Смирновой, Рыгалиной, Васильевой, Кулешовой пробегут эстафету

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1 апреля на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет женская эстафета.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Женщины

Эстафета

Начало – 10.35 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Страна».

Старт-лист

1. Тюменская область (Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина)

2. Республика Татарстан-1 (Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Анастасия Доценко, Виктория Трошина)

3. Архангельская область (Елизавета Горбунова, Светлана Николаева, Светлана Заборская, Наталья Непряева)

4. Республика Коми (Ольга Вокуева, Ольга Царева, Олеся Ляшенко, Наталья Зюзева)

5. Санкт-Петербург-1 (Лидия Горбунова, Анастасия Фалеева, Евгения Крупицкая, Ольга Потапова)

7. Республика Татарстан-2 (Христина Мацокина, Лариса Рясина, Ирина Ибрагимова, Эльмира Гаянова)

10. Удмуртская Республика (Дарья Белосудцева, Лилия Васильева, Арина Перевозчикова, Дина Некрасова)

11. Москва (Наталья Матвеева, Елизавета Шалабода, Анастасия Рыгалина, Александра Кононова)

13. Приволжский ФО (Екатерина Кипяткова, Анастасия Кулешова, Мария Козекаева, Екатерина Никитина)

15. Центральный ФО (Дарья Непряева, Ирина Головатюк, Майя Якунина, Кристина Кускова)

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре

Результаты чемпионата России по лыжам 2022

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