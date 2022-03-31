Олег Перевозчиков: «От Якимушкина ждали очень многого. Но есть такие понятия, как исполнительность и аналитика. Хотелось бы, чтобы он в дальнейшем больше доверял тренеру»

Тренер российских лыжников Олег Перевозчиков рассказал о причинах неуспешных выступлений спортсменов из своей группы в прошедшем сезоне.

– От вашей группы особенно после прошлого сезона ждали высокого результата. Что не получилось?

– Да, я очень надеялся на четверых спортсменов, у остальных тоже была положительная динамика. Это Иван Якимушкин, Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Сергей Ардашев.

Но с Сергеем мы никак не можем понять, с чем связаны качели в его физическом состоянии. Он может выстрелить, а через пару дней состояние просто в ноль. Или, наоборот, кислым выходит на пролог спринта, а потом в четвертьфинале совсем другой спортсмен.

Мы пробовали всякие варианты, но ничего не получалось. Пришли к выводу, что нужно менять всю летне-осеннюю подготовку и работать иначе. Про Мельниченко я уже сказал.

Что касается Семикова, то Илья к Олимпиаде подошел в идеальной форме. Я его таким видел только один раз – на королевском марафоне в Холменколлене, когда наши парни заняли первые четыре места, а он просто побоялся обыгрывать более титулованных соперников, не поверил в себя.

На заключительном этапе работы к классической разделке он пробежал ту же дистанцию без специальной подготовки лыж и в тяжелых климатических условиях на минуту быстрее, чем потом саму гонку!

Что случилось в начале второго круга, когда его просто вырубило? То ли это психология, то ли тактическую установку не выполнил, то ли темп завысил – до сих пор не можем разобраться. Я склоняюсь к тому, что все-таки чуть-чуть Илья «сгорел» накануне гонки.

От Ивана после прошлого сезона ждали очень многого. Все спортсмены стремятся к росту результатов и при этом прикладывают массу усилий. Но есть такие понятия, как исполнительность и аналитика.

Когда у спортсмена что-то не получается, есть смысл покопаться в себе и понять, что в прошлом году помешало, а что способствовало росту результатов. И с этим анализом уже готовиться в следующем сезоне.

Есть моменты, которые Ваня скопировал с прошлого года. Я не буду рассказывать подробности, мы с ним говорили на эту тему. Очень хотелось бы, чтобы он в дальнейшем чуть больше доверял тренеру.

Мы же все хотим для спортсменов только лучшего, даем ту или иную рекомендацию, совершаем то или иное действие. Но когда спортсмен думает, что он поступает себе во благо и игнорирует эти рекомендации, это неправильно.

– Получился сезон нереализованных возможностей. Мы все часто спрашиваем у спортсменов об их переживаниях, а что испытывает тренер?

– Горечь и разочарование. Ты ведь строишь планы, обсуждаешь со спортсменами, вы надеетесь на результаты, а их нет. Переживают все. И я, и спортсмены. Я вижу это по их лицам. Отсюда идет недоверие, тренер виноват.

Но ведь есть разница, когда ты совершил методическую ошибку, выбрав неверный план подготовки к сезону, или что-то случилось уже в самые последние дни перед гонкой. Я не считаю, что мы делали что-то не то хоть с Якимушкиным, хоть с Семиковым, – сказал Перевозчиков.