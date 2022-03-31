Лыжи. Чемпионат России. Команды Большунова, Ретивых, Семикова, Мальцева, Ларькова пробегут эстафету

1 апреля на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет мужская эстафета.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Мужчины

Эстафета

Начало – 12.10 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Страна».

Старт-лист

1. Тюменская область ( , Евгений Белов, , )

2. Республика Коми-1 (Илья Семиков, , Илья Порошкин, Алексей Виценко)

3. Нижегородская область (Никита Родионов, Сергей Шаров, Петр Седов, )

4. ХМАО-Югра (Роман Дерябов, Ринат Сафиуллин, Валерий Пономарев, Владимир Солодовников)

5. Удмуртия-1 (Владислав Азанов, Александр Ившин, Дмитрий Баграшов, Константин Главатских)

6. Санкт-Петербург (Андрей Краснов, Никита Егоров, Евгений Кудрявцев, Сергей Забалуев)

7. Татарстан-1 (Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артем Николаев, Ярослав Рыбочкин)

8. Республика Коми-2 (Станислав Волженцев, Евгений Семяшкин, Степан Дуркин, Андрей Малафиев)

9. Красноярский край (Дмитрий Жуль, Андрей Мельниченко, Павел Соловьев, Иван Горбунов)

10. Татарстан-2 (Виктор Семенов, Сергей Ардашев, Владимир Фролов, Денис Филимонов)

11. Татарстан-3 (Евгений Вахрушев, Ильназ Закиров, Алмаз Таипов, Павел Викулин)

12. Татарстан-4 (Марсель Шайхелисламов, Денис Катаев, Иван Селезнев, Александр Трунов)

13. Удмуртия-2 (Владислав Афанасьев, Владимир Лекомцев, Кирилл Вичужанин, Илья Курбатов)

14. Республика Коми-3 (Григорий Матвеев, Тимофей Нутрихин, Роман Михеев, Антон Зюзев)

15. Мурманская область (Александр Гребенько, Максим Зубцов, Андрей Зародов, Алексей Лупандин)

16. Москва (Данил Нелипа, Илья Трегубов, Дмитрий Кондрашов, Федор Назаров)

17. Республика Мордовия (Александр Осипов, Владислав Балуев, Егор Митрошин, Рауль Шакирзянов)

18. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин, Дмитрий Горошников)

19. Свердловская область (Степан Сазонов, Сергей Лушников, Максим Сысолятин, Андрей Мащенко)

20. Сибирский ФО (Андрей Собакарев, Ярослав Седюков, Роман Григорьев, Никита Писарев)

21. Центральный ФО (Константин Тиунов, Илья Кузнецов, Сергей Юрков, Иван Кочетков)

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре