Лыжи. Чемпионат России. Большунов и Терентьев, Белов и Ретивых, Порошкин и Семиков пробегут полуфинал классического командного спринта

30 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет мужской командный спринт классическим стилем.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Мужчины

Командный спринт, классический стиль

Начало – 9.25 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Страна», с 10.30 на «Матч ТВ».

Полуфинал А

Александр Большунов – Александр Терентьев (Архангельская область)

Алексей Виценко – Ермил Вокуев (Республика Коми-1)

Андрей Феллер – Владимир Фролов (Татарстан-2)

Евгений Белов – Глеб Ретивых (Тюменская область-1)

Денис Филимонов – Сергей Ардашев (Татарстан-1)

Николай Морилов – Андрей Парфенов (Тюменская область-2)

Полуфинал Б

Илья Порошкин – Илья Семиков (Республика Коми-2)

Максим Зубцов – Александр Гребенько (Мурманская область-1)

Андрей Кузнецов – Иван Горбунов (Красноярский край-1)

Алексей Червоткин – Федор Назаров (Москва-1)

Иван Безматерных – Савелий Коростелев (Пермский край)

Полный старт-лист можно найти здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре