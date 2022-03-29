Лыжи. Чемпионат России. Большунов и Терентьев, Белов и Ретивых, Порошкин и Семиков пробегут полуфинал классического командного спринта

30 марта на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет мужской командный спринт классическим стилем.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2022
Сыктывкар
Мужчины
Командный спринт, классический стиль
Начало – 9.25 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Страна», с 10.30 на «Матч ТВ».
Полуфинал А
Александр Большунов – Александр Терентьев (Архангельская область)
Алексей Виценко – Ермил Вокуев (Республика Коми-1)
Андрей Феллер – Владимир Фролов (Татарстан-2)
Евгений Белов – Глеб Ретивых (Тюменская область-1)
Денис Филимонов – Сергей Ардашев (Татарстан-1)
Николай Морилов – Андрей Парфенов (Тюменская область-2)
Полуфинал Б
Илья Порошкин – Илья Семиков (Республика Коми-2)
Максим Зубцов – Александр Гребенько (Мурманская область-1)
Андрей Кузнецов – Иван Горбунов (Красноярский край-1)
Алексей Червоткин – Федор Назаров (Москва-1)
Иван Безматерных – Савелий Коростелев (Пермский край)
Полный старт-лист можно найти здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре