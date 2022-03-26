Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Жамбалова, Смирнова, Истомина, Рыгалина и Кулешова пробегут скиатлон

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 27 марта на чемпионате России по лыжным гонкам-2022 в Сыктывкаре женщины пробегут скиатлон.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Женщины

Скиатлон

Начало – 11.10 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал

Старт-лист

1. Наталья Непряева

2. Алиса Жамбалова

3. Екатерина Смирнова

4. Алия Иксанова

5. Мария Гущина

6. Анастасия Доценко

7. Анастасия Рыгалина

10. Мария Истомина

12. Ольга Кучерук

14. Ольга Царева

16. Евгения Крупицкая

20. Лилия Васильева

34. Наталья Матвеева

38. Анна Грухвина

48. Анастасия Кулешова

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре

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