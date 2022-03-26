Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Жамбалова, Смирнова, Истомина, Рыгалина и Кулешова пробегут скиатлон

27 марта на чемпионате России по лыжным гонкам-2022 в Сыктывкаре женщины пробегут скиатлон.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Женщины

Скиатлон

Начало – 11.10 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал

Старт-лист

1.

2. Алиса Жамбалова

3. Екатерина Смирнова

4. Алия Иксанова

5. Мария Гущина

6. Анастасия Доценко

7.

10.

12. Ольга Кучерук

14. Ольга Царева

16. Евгения Крупицкая

20. Лилия Васильева

34.

38. Анна Грухвина

48.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре