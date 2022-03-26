Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Жамбалова, Смирнова, Истомина, Рыгалина и Кулешова пробегут скиатлон

27 марта на чемпионате России по лыжным гонкам-2022 в Сыктывкаре женщины пробегут скиатлон.
Чемпионат России по лыжным гонкам-2022
Сыктывкар
Женщины
Скиатлон
Начало – 11.10 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал
Старт-лист
2. Алиса Жамбалова
3. Екатерина Смирнова
4. Алия Иксанова
5. Мария Гущина
6. Анастасия Доценко
10. Мария Истомина
12. Ольга Кучерук
14. Ольга Царева
16. Евгения Крупицкая
20. Лилия Васильева
34. Наталья Матвеева
38. Анна Грухвина
Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре