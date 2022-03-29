Александр Большунов: «Гонка далась нормально, потому что хорошие условия. Минус 5-6, трасса идеальная для классического хода»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал об условиях, в которых проходит чемпионат России в Сыктывкаре.

Сегодня Большунов выиграл классическую гонку с раздельным стартом на 15 км.

– Гонка далась нормально, потому что, в принципе хорошие условия. Минус 5-6. То есть трасса идеальная для классического хода. Но сегодня так поработал первый, второй, третий круг. Ребята, которые сзади бежали, тоже работали, поэтому, мне кажется, сегодня им это помогло. То, что за моей спиной они на втором и третьем местах.

– Так получилось, что Ермил Вокуев делил с вами лыжню в скиатлоне, и сейчас какое-то дополнительное ощущение конкуренции он создавал? Что нужно прибавить чуть-чуть.

– Да нет, он сразу встал за мной и ехал два круга. На третьем уже один поработал я на финише, и все.

– Еще перед стартом чемпионата России вы говорили, что все будет зависеть от ваших сил. В скольких гонках вы будете участвовать? Сейчас предварительно можно ли сказать, что мы увидим вас во всех остальных гонках?

– Не знаю. Посмотрим. Остались, в принципе, три гонки, в которых можно принять участие. Там посмотрим, как пойдет, – сказал Большунов.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре