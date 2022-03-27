Александр Легков: «Большунов всегда выходит на старт, чтобы побеждать. Любой спортсмен так делает. Показывает свой уровень, молодец»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков чемпионат России Александр Большунов Александр Терентьев Лыжи

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.

Ранее Большунов завоевал на ЧР серебро в спринте свободным стилем, где победил Александр Терентьев

«Победа Большунова после проигрыша 0,4 секунды Терентьеву? Вчера был спринт, а сегодня скиатлон. Сегодня Большунов выиграл, а Терентьев не стартовал.

Все закономерно. С ним можно абсолютно спокойно бороться, но можно и проиграть. Они оба сильные спринтеры.

Большунов всегда выходит на старт, чтобы побеждать. Любой спортсмен так делает. Показывает свой уровень, молодец. Пока это неизменно!» – сказал Легков. 

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