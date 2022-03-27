Александр Легков: «Большунов всегда выходит на старт, чтобы побеждать. Любой спортсмен так делает. Показывает свой уровень, молодец»

Олимпийский чемпион прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.

Ранее Большунов завоевал на ЧР серебро в спринте свободным стилем, где победил .

«Победа Большунова после проигрыша 0,4 секунды Терентьеву? Вчера был спринт, а сегодня скиатлон. Сегодня Большунов выиграл, а Терентьев не стартовал.

Все закономерно. С ним можно абсолютно спокойно бороться, но можно и проиграть. Они оба сильные спринтеры.

Большунов всегда выходит на старт, чтобы побеждать. Любой спортсмен так делает. Показывает свой уровень, молодец. Пока это неизменно!» – сказал Легков.