Юрий Бородавко: «Большунов и Непряева – настоящие профессионалы, до сегодняшнего дня они сумели сохранить хорошую спортивную форму. Это залог побед»

Тренер российских лыжников ответил на вопрос, что помогает его подопечным, в числе которых олимпийские чемпионы и , сохранять мотивацию.

«Что помогает сохранять мотивацию? Ребята тренируются, готовятся, чувствуют свою ответственность перед регионами, перед болельщиками. Также, естественно, переживают за свой уровень подготовки.

И Александр, и Наталья – настоящие профессионалы. До сегодняшнего дня они сумели сохранить высокую и хорошую спортивную форму. Это залог побед», – сказал Бородавко.

«На чемпионате России мы прежде всего смотрели за членами сборной команды, за ближайшим резервом. Естественно, спортсмены нас радуют.

Все равно сейчас начинается новый олимпийский цикл. Мы смотрим в будущее. Основное внимание будет уделено молодым спортсменам на перспективу в 2026 году», – цитирует Бородавко «Чемпионат».