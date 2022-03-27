Юрий Бородавко: «Большунов и Непряева – настоящие профессионалы, до сегодняшнего дня они сумели сохранить хорошую спортивную форму. Это залог побед»

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Тренер российских лыжников Юрий Бородавко ответил на вопрос, что помогает его подопечным, в числе которых олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева, сохранять мотивацию.

«Что помогает сохранять мотивацию? Ребята тренируются, готовятся, чувствуют свою ответственность перед регионами, перед болельщиками. Также, естественно, переживают за свой уровень подготовки.

И Александр, и Наталья – настоящие профессионалы. До сегодняшнего дня они сумели сохранить высокую и хорошую спортивную форму. Это залог побед», – сказал Бородавко. 

«На чемпионате России мы прежде всего смотрели за членами сборной команды, за ближайшим резервом. Естественно, спортсмены нас радуют.

Все равно сейчас начинается новый олимпийский цикл. Мы смотрим в будущее. Основное внимание будет уделено молодым спортсменам на перспективу в 2026 году», – цитирует Бородавко «Чемпионат». 

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